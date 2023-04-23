اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 03:56 م
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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين من القدس

الأحد، 23 أبريل 2023 03:00 م
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين من القدس الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من مخيم شعفاط شمال القدس، ومن حي رأس العامود، وخلفت دمارا كبيرا في منزل الأخير.

 


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