قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل شابين فلسطينيين من القدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من مخيم شعفاط شمال القدس، ومن حي رأس العامود، وخلفت دمارا كبيرا في منزل الأخير.
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت مصادر بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين من مخيم شعفاط شمال القدس، ومن حي رأس العامود، وخلفت دمارا كبيرا في منزل الأخير.
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