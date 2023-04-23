فرنسا تعلن بدء عملية إجلاء رعاياها من السودان

أ.ش.أ

بدأت فرنسا عملية إجلاء سريعة لرعاياها وموظفيها الدبلوماسيين من السودان، حيث دخل القتال العنيف الدائر في البلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية- في بيان، اليوم الأحد، أنه يتم رعاية وتقديم الدعم للرعايا الأوروبيين والقادمين من الدول الشريكة المتحالفة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، قدما "ضمانات أمنية" تسمح بتنفيذ هذه العملية.

ووجهت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أمس السبت، رسالة تضامن ودعم وطمأنينة للمواطنين الفرنسيين "في المحنة التي يمرون بها" في السودان، قائلة: "تأكدوا أنه يتم تضافر جهود جميع أجهزة الدولة من أجل سلامتكم".