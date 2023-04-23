اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 03:59 م
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عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان اليوم وتحجب الرؤية.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 03:04 م
عاصفة ترابية تضرب محافظة أسوان اليوم وتحجب الرؤية.. صور عاصفة ترابية فى أسوان
أسوان – عبد الله صلاح السبيع

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شهدت محافظة أسوان، اليوم، الأحد، هبوب عاصفة ترابية مفاجئة غطت كل الأنحاء وحجبت الرؤية، في طقس مفاجئ خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

وتسببت العاصفة الترابية في انعدام الرؤية على كل الأنحاء خاصة في المناطق الصحراوية، مما دفع هيئة الأرصاد ومحافظة أسوان، التحذير لقائدى المركبات على الطرق الصحراوية والسريعة ضرو ترةوخى الحذر أثناء القيادة خلال تلك الفترة.

وفى المقابل، أطلقت المحافظة أيضاً تحذيراتها لقائدى البواخر السياحية في المجرى الملاحى لنهر النيل، بضرورة توخى الحذر خلال فترة الطقس السيئ وأثناء الرحلات التي تقلع من أسوان إلى الأقصر والعكس بنهر النيل.

وبلغت درجات الحرارة اليوم في أسوان، العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية، مع تكون بعض السحب، وانعدام الرؤية بسبب العاصفة الترابية وسرعة الرياح.

عاصفة ترابية فى أسوان (1)
عاصفة ترابية فى أسوان (1)

 

عاصفة ترابية فى أسوان (2)
عاصفة ترابية فى أسوان (2)

 

عاصفة ترابية فى أسوان (3)
عاصفة ترابية فى أسوان (3)

 

عاصفة ترابية فى أسوان (4)
عاصفة ترابية فى أسوان (4)

 

عاصفة ترابية فى أسوان (5)
عاصفة ترابية فى أسوان (5)

 

عاصفة ترابية فى أسوان (6)
عاصفة ترابية فى أسوان (6)

 

 


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