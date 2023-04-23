ضبط لص سرق 5 ساعات بأسلوب التسلق فى القاهرة الجديدة

كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

نجحت الداخلية في ضبط شخص بالقاهرة تخصص فى السرقة من داخل المساكن فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) باكتشافه سرقة (5 هواتف محمولة – 5 ساعات يد) من داخل الشقة سكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الشرقية).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب التسلق، وأقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى السرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب واعترف بسرقة (مبلغ مالى وبعض الإكسسوارات والملابس) من داخل مسكن أحد الأشخاص بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها وأقر بإنفاقه المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة.