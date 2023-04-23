ضبط ربع طن مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم بالإسماعيلية.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من مصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر داخل مطعم بمنطقة أبو شحاتة بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية عقب إصابة عدد من الأشخاص باشتباه تسمم بسبب تناولهم وجبات من المطعم وقررت الجهات التنفيذية تشميع المطعم.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة تلقت بلاغا بحدوث اشتباه فى حالات تسمم وبسؤال المصابين أكدوا أنهم تناولوا وجبات من مطعم مشويات بأبو شحاتة بأبو عطوة.

على الفور تم توجيه مسؤلى الصحة والتموين ومباحث التموين إلى المطعم حيث ضبط بداخله كمية من مصنعات اللحوم والدواجن تقدر بربع طن تقريبا بعضها منتهى الصلاحية والبعض مجهول المصدر.

وتحرر محضر بذلك وتم سحب عينات بمعرفة الصحة وتم تشميع المطعم بمعرفة مسؤلى الوحدة المحلية لعدم وجود رخصة.