اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 03:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط ربع طن مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم بالإسماعيلية.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 02:40 ص
ضبط ربع طن مصنعات لحوم ودواجن منتهية الصلاحية داخل مطعم بالإسماعيلية.. صور جانب من المضبوطات
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالاشتراك مع مديرية التموين بالإسماعيلية من ضبط كميات كبيرة من مصنعات اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر داخل مطعم بمنطقة أبو شحاتة بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية عقب إصابة عدد من الأشخاص باشتباه تسمم بسبب تناولهم وجبات من المطعم وقررت الجهات التنفيذية تشميع المطعم.
 
وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة برئاسة اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمى للشبكة تلقت بلاغا بحدوث اشتباه فى حالات تسمم وبسؤال المصابين أكدوا أنهم تناولوا وجبات من مطعم مشويات بأبو شحاتة بأبو عطوة.
 
على الفور تم توجيه مسؤلى الصحة والتموين ومباحث التموين إلى المطعم حيث ضبط بداخله كمية من مصنعات اللحوم والدواجن تقدر بربع طن تقريبا بعضها منتهى الصلاحية والبعض مجهول المصدر.
 
وتحرر محضر بذلك وتم سحب عينات بمعرفة الصحة وتم تشميع المطعم بمعرفة مسؤلى الوحدة المحلية لعدم وجود رخصة. 
 
 
مطعم (3)
 
مطعم (4)
 
مطعم (5)
 
مطعم (6)
 
مطعم (1)
 
مطعم (2)

الإسماعيلية

مصنعات لحوم ودواجن فاسدة

غلق مطعم بالإسماعيلية

الشبكة الوطنية

اخبار الإسماعيلية




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة