صحيفة: حاكم فلوريدا "يلمع صورته" برحلة لـ4 دول قبل إعلان ترشحه للانتخابات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن رون ديسانتيس ، حاكم فلوريدا ، من المقرر أن يلتقي بوزير خارجية المملكة المتحدة ، جيمس كليفرلي ، في لندن في نهاية الشهر حيث يحاول تلميع أوراق اعتماده كزعيم جمهوري موثوق به قادر على العمل على المسرح العالمي قبل توقع على نطاق واسع ترشحه لمنصب رئيس الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يقود وفدا تجاريا من فلوريدا في جولة تشمل أربع دول في اليابان وكوريا الجنوبية وإسرائيل والمملكة المتحدة.

وفي اليابان، سيلتقي ديسانتيس مع فوميو كيشيدا ، رئيس الوزراء الياباني ورئيس مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ، وفي إسرائيل في 27 أبريل سيلقي خطابًا. وفي كوريا الجنوبية ، سيلتقي برفقة زوجته كيسي برئيس الوزراء هان دوك سو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديسانتيس يتخلف عن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكى السابق، في استطلاعات الرأي ، ومع بدء الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في أوائل العام المقبل ، يمنح الوفد التجاري للحاكم فرصة لتوسيع جاذبيته محليًا والظهور مبكرًا على الساحة العالمية. واعتبرت الصحيفة أن افتقاره إلى الخبرة الدولية بالمقارنة مع المرشحين الجمهوريين الآخرين ، بما في ذلك سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي ، جدير بالملاحظة.

لم يعلن ديسانتيس رسميًا عن ترشحه للرئاسة في عام 2024 ، لكن من المتوقع على نطاق واسع أن يعلن ترشيحه في الأشهر المقبلة.

ويشعر العديد من قادة مجموعة السبع ، وكذلك السياسيين الأوروبيين ، بالترقب باحتمالية عودة ترامب بعد سنواته الأربع العاصفة في منصبه ، وسيسعون للحصول على تطمينات بأن ديسانتيس ملتزم بحلف الناتو وهزيمة روسيا في أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن ديسانتيس تسبب في إثارة الذعر في أوروبا في مارس عندما بدا أنه يقبل بنزعة انعزالية في الحزب الجمهوري من خلال وصف حرب أوكرانيا بأنها "نزاع إقليمي بين أوكرانيا وروسيا" ، مضيفًا أنه لم يكن من أولويات الولايات المتحدة أن تصبح أكثر تورطًا في هذا النزاع.