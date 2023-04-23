اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 09:55 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

شعبة الأرز: المخزون يكفي السوق المحلى وسياسات الحكومة عززت استقرار السلع

الأحد، 23 أبريل 2023 08:53 ص
شعبة الأرز: المخزون يكفي السوق المحلى وسياسات الحكومة عززت استقرار السلع محصول الأرز - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت شعبة صناعة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات على التوافر التام لجميع البقوليات والحبوب في السوق المحلي .

وقال رئيس الشعبة رجب شحاته - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن سياسات الحكومة عززت في استقرار السلع والأسعار، فضلا عن أن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية ساهم في سد فجوة الاستيراد، وشدد على أن مخزون الأرز يكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي ويفيض.

يذكر أن نجاح منظومة توفير السلع الغذائية جاء نتيجة التنسيق الكامل بين أجهزة الحكومة المختلفة بشكل غير مسبوق، حيث يوجد تنسيق بين الاتحاد العام للصناعات المصرية وغرفة صناعة الحبوب، ووزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والهيئات التابعة للوزارة مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركة القابضة للصوامع من أجل توفير السلع للمواطنين. 

 


شعبة صناعة الأرز

مخزون الأرز

الارز

البقوليات



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة