سقوط أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية يتسبب فى تحطم سيارة

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك فى محافظة الإسكندرية، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار قديم بنطاق الحى، مما أسفر عن تحطم سيارة أسفل العقار، وانتقلت الأجهزة التنفيذية للحى إلى موقع العقار واتخاذ اللازم.

وكانت مديرية التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، قد تلقت بلاغ بالأمس من غرفة عمليات المحافظة يفيد بسقوط سقف غرفه من الدور الأول من شارع الباب الجديد غربال محرم بك بنطاق حى وسط.

وتوجه فريق الإغاثة بناء على تعليمات الدكتورة ماجدة جلالة وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالإسكندرية، حيث تم على الفور تواصل مريم رفعت مسؤل الاغاثه بالمديريه مع الدكتوره نرمين سويدان مدير ادارة وسط الأجتماعية التى وجهت فريق الأغاثه بالأدارة بالتوجه المباشر إلى موقع البلاغ للمعاينة والحصر، حيث تبين أن العقار مكون من ارضى و3 ادوار علوية وتبين سقوط سقف بمواطنه بحجرة بالدور الأول علوى إلى الأسفل وأصابتها وتم نقلها إلى المستشفى الميرى وتم الأحاله لمهندس المنطقه لاتخاذ اللازم، مع أقامة السكان بالعقار بشكل طبيعى.