سفير اليمن مهنئا مصر والجالية اليمنية بعيد الفطر: نثمن مواقف مصر المشرفة

كتبت ـ إيمان حنا

أعرب السفير اليمن بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربي الدكتور محمد علي مارم، عن تهانيه القلبية لمصر والشعب المصرى والجالية اليمنية في مصر، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، كما هنأ الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن وجميع أعضاء البعثة اليمنية فى القاهرة، سائلًا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة، وأن يحفظ الأمة العربية من كل سوء ومكروه. وفق الموقع الرسمى للسفارة اليمنية.

وقال سفير اليمن، في سياق تهنئته لمصر، أتقدم بخالص التهنئة لمصر العروبة قيادة وشعبا، ونثمن دائما المواقف المصرية الأصيلة والمشرفة إلى جانب الشعب اليمني وشرعيته الدستورية، سائلا الله أن ينعم بالسلام على العالم والأمة العربية ويحقق الاستقرار لبلاده.

وأشاد الدكتور مارم، بالعلاقات اليمنية المصرية التاريخية المتميزة وبالرعاية الأخوية الكريمة التي يحظى بها اليمنيون في مصر من أشقائهم على المستوى الرسمي والشعبي خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

وأشار السفير مارم، فى تصريحات سابقة، إلى مكانة مصر الخاصة في قلوب اليمنيين والعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين، والتي رسختها المواقف النبيلة لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة المحافل الدولية، مؤكدا أن مصر نموذجا يحتذى في الانطلاق بقوة نحو التنمية وتأسيس جمهورية جديدة تحقق لمصر وشعبها الازدهار والتميز على الساحتين الإقليمية والدولية.