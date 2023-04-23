زلزالان بقوة 6.1 درجة و5.8 درجة يهزان منطقة كيبولاوان باتو فى إندونيسيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالين أحدهما بقوة 6.1 درجة والآخر قوته 5.8 درجة هزا منطقة كيبولاوان باتو في إندونيسيا، في وقت متأخر من السبت.

وقال المركز إن الزلزال الأول وقع على عمق 43 كيلومترا، بينما الثاني على عمق 40 كيلومترا، وكان الفارق بينهما بضع ساعات.

وصباح السبت ، أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي – المتوسطي ، أنه تم تسجيل وقوع زلزال بقوة 6.2 درجة قبالة سواحل إندونيسيا.

وأشار المركز إلى أن مركز الزلزال وقع في بحر باندا على مسافة 346 كلم جنوب غرب مدينة أمبون، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 355 الف نسمة.

وأضاف المركز في بيانه، أن بؤرة الزلزال كانت على عمق 20 كلم.

ولم ترد أية معلومات عن احتمال وقوع تسونامي نتيجة لذك، كما لم ترد أية أنباء عن تسجيل إصابات أو حصول أضرار مادية.