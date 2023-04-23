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زراعة الغربية: جاهزون لموسم حصاد القمح والمستهدف العام الجارى 189 ألف طن

الأحد، 23 أبريل 2023 11:00 م
زراعة الغربية: جاهزون لموسم حصاد القمح والمستهدف العام الجارى 189 ألف طن حصاد القمح
الغربية ــ مصطفى عادل

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أكد الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الغربية، أنه تم الانتهاء من كل التجهيزات الخاصة بانطلاق موسم حصاد القمح لهذا العام من خلال تجهيز مواقع التخزين على مستوي المحافظة.

وأوضح لـ "اليوم السابع"، أن موسم الحصاد سيبدأ عقب انتهاء فترة إجازة عيد الفطر، وسيتم استقبال القمح من خلال لجان مشتركة من التموين والزراعة وهيئة سلامة الغذاء لفحص القمح المورد للشون والصوامع للتأكد من سلامته وتحديد نسبة الشوائب.

وأشار وكيل وزارة الزراعة، إلى أن المستهدف هذا العام من القمح 189 ألف طن سيتم استقبالها في 22 موقعا تخزينيا ما بين صوامع وشون أسمنتية وترابية.


زراعة الغربية

حصاد القمح

محصول القمح

اخبار المحافظات



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