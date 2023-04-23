روسيا تتهم واشنطن بالتعنت فى منح تأشيرات لدبلوماسييها

وكالات

أعلنت الخارجية الروسية أن السلطات الأمريكية لم تمنح بعد تأشيرات للصحفيين الروس المسافرين مع الوزير سيرجي لافروف لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي، وذلك قبل دقائق من إقلاع رحلتهم.

وكتبت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عبر تلجرام اليوم الأحد: "فيما يتعلق بالموقف الحقيقي للولايات المتحدة تجاه الصحفيين. لم يبق سوى 40 دقيقة قبل مغادرتهم إلى نيويورك. جميعهم في المطار. ولم يتم إصدار التأشيرات حتى الآن، فيما تقول السفارة الأمريكية: "نحن نعمل على ذلك".

وفي وقت سابق، قال لافروف، إن الولايات المتحدة أساءت استخدام وضعها كدولة مضيفة لمقر الأمم المتحدة، فيما يخص إصدار تأشيرات للوفد الروسي المتجه إلى نيويورك، حيث لم تمنح التأشيرات لبعض الموظفين، وكذلك جميع الصحفيين من أعضاء الوفد.

وشدد لافروف على أن الجانب الأمريكي لم يشرح بأي شكل من الأشكال سبب عدم إصدار تأشيرات لممثلي وسائل الإعلام الروسية.

وتتولى روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي في أبريل، وسيرأس لافروف اجتماعات مجلس الأمن في نيويورك، يومي 24 و25 أبريل.