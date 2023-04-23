رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء

كتبت ـ هند مختار

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى الفريق أول/ محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ بمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وبهذه المناسبة، عبّر رئيس مجلس الوزراء عن أخلص التهاني القلبية لوزير الدفاع ولجميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود، داعياً الله أن يُعيد هذه المناسبة التاريخية العظيمة على مصرنا الغالية بالرخاء والأمن والأمان، وعلى شعبها العظيم بالخير والتقدم والازدهار.