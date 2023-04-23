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رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء

الأحد، 23 أبريل 2023 11:42 ص
رئيس الوزراء يهنئ الرئيس السيسى بعيد تحرير سيناء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت ــ هند مختار

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء.
 
وتقدم رئيس مجلس الوزراء، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات، بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لعيد تحرير سيناء الغالية وعودتها إلى الوطن الأم مصر.
 
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في برقيته: هذه الذكرى الغالية ستظل دوما وأبداً فخراً لنصر أكتوبر المجيد الذي قدم فيه أبناء مصر البواسل أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن؛ فضربوا أروع الأمثلة في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة، من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن.
 
وعاهد رئيس الوزراء السيد الرئيس على مواصلة الحكومة العمل الجاد والعطاء المستمر لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد؛ سائلا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على السيد الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالمزيد من الخير والأمن والسلام.
 
 

رئيس الجمهورية

تحرير سيناء

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي



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