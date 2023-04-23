اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الوزراء الهندى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الفطر المبارك

الأحد، 23 أبريل 2023 03:27 م
رئيس الوزراء الهندى يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسى بعيد الفطر المبارك الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

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هنأ رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري، بحلول عيد الفطر المبارك.

 
وذكرت سفارة الهند بالقاهرة- في بيان صحفي اليوم الأحد - أن رئيس الوزراء، أكد أن الشهر الفضيل، يذكرنا بقيم الأخوة والتلاحم. 
 
وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، إن الهند ومصر من أقدم الحضارات ويربط بين شعبيهما علاقات تاريخية.
 
وأضاف ان البلدين دشنا مساراً جديداً للشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال الزيارة التي قام بها الرئيس السيسي إلى الهند في يناير 2023 للمشاركة كضيف رئيسي في احتفالات عيد جمهورية الهند.
 
وأشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أنه يأمل ويدعو من أجل أن يعم السلام والوئام والصحة والسعادة البشر في جميع أنحاء العالم في عيد الفطر المبارك .

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