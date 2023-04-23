خريطة القوافل العلاجية الشهرية لحياة كريمة بقرى البحر الأحمر خلال يونيو المقبل

البحر الأحمر - عماد عرفة

حصل "اليوم السابع"، على خريطة القوافل العلاجية الشهرية، التابعة لمبادرة حياة كريمة ، بقرى محافظة البحر الأحمر، خلال شهر يونيو المقبل، والمقرر أن تتكون من 8 قوافل تطوف قرى المحافظة لإجراء الكشف الطبى وصرف العلاج والفحوصات والأشعة الطبية مجانا .

تبدأ القوافل عملها يومى 11 و 12 يونيو بقرية الحمروين بمدينة القصير، ثم تنطلق يومى 13 و 14 يونيو بقرية المستعمرة بمدينة القصير، ومنها إلى قرية أبو رماد بحلايب يومى 15 و16 يونيو، ثم مدينة حلايب يومى 17 و 18 يونيو .

وتستمر القوافل العلاجية التابعة لمبادرة حياة كريمة فى أعمالها يومى 19 و 20 يونيو بقريتى رأس حدربه ومرسى حميرة بالشلاتين، ثم تقضي من يوم 21 يونيو حتى 26 يونيو بقرية الشيخ الشاذلى بمدينة مرسى علم تزامنا مع قرب الاحتفال بالمولد الشيخ الشاذلى ابو الحسن فى تلك التوقيت .