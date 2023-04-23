خبير اقتصادى: 100 مليار دولار صادرات خطوة مهمة لتوطين الصناعة

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور أحمد عبد الحافظ أستاذ الاقتصاد أن زيادة الصادرات لنحو 100 مليار دولار سنويا خطوة مهمة نحو توطين الصناعة، لا سيما أن مضاعفة الصادرات تقريبا ستحتاج لمضاعفة الطاقات الإنتاجية للمصانع الوطنية .

وأضاف عبد الحافظ، الأمر الثانى لزيادة الصادرات وبجانب توطين صناعات معينة هو فتح أسواق جديدة على اعتبار أن الـ 100 مليار دولار خطوة لابد أن يتبعها خطط للوصول بالصادرات لرقم يتناسب قدرات وطاقات الاقتصاد الوطنى المصرى وموقع مصر المتميز ،بل وتميزها في العديد من المنتجات التي تحتاج لتعظيم تلك المنتجات والتركيز على القيمة المضافة جنبا الى جنب مع تصدير بعض الخامات .

وأشار الى أهمية التركيز على زيادة الصادرات الطازجة مثل الخضر والفاكهة حيث توليها أوروبا تحديدا أهمية كبيرة من مصر وبالتالي الاستفادة من الدلتا الجديدة ومن المساحات المستصلحة كثيرا في الفترة الحالية في الزراعات التصديرية في المقام الأول .