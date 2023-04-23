اليوم السابع
Ads
الأحد، 23 أبريل 2023 01:33 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

توقعات بتراوح الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون 30 - 50 مليون طن في 2030

الأحد، 23 أبريل 2023 01:00 ص
توقعات بتراوح الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون 30 - 50 مليون طن في 2030 الهيدروجين الأخضر - ارشيفية
كتبت – مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع انتقال العالم إلى نظام طاقة أكثر استدامة، يشهد استخدام الهيدروجين منخفض الكربون الذي يستحوذ الهيدروجين الأخضر والهيدروجين الأزرق على الحصة الأكبر منه نمواً ملحوظاً، مما يساعد بشكل كبير على إزالة الكربون من القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والتي يصعب إزالة الانبعاثات منها، مثل قطاع الصناعة وقطاع النقل وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية لمنظمة "أوابك".

 

ويشير تقرير شركة بريتش بتروليوم (BP) أفاق الطاقة 2023" إلى أن نمو الطلب العالمي على الهيدروجين منخفض الكربون خلال العقد الحالي سيكون بطيئاً نسبياً، مما يعكس كلاً من الفترات الزمنية الطويلة لإنشاء مشروعات الهيدروجين منخفضة الكربون والحاجة إلى دعم سياسي كبير لتحفيز استخدامه بدلاً من البدائل الأخرى منخفضة التكلفة.

 

وتابع التقرير ، أنه من المتوقع أن يتراوح الطلب على الهيدروجين منخفض الكربون ما بين 30 - 50 مليون طن بحلول عام 2030 وفقاً للسيناريو المتسارع وسيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، مع تركز الجزء الأكبر من الطلب في استخدامه كبديل منخفض الكربون للهيدروجين القائم على الغاز والفحم الذي يستخدم بدوره كمواد أولية صناعية في عمليات التكرير وإنتاج الأمونيا والميثانول.

 

وذكر التقرير، يأتي ذلك قبل أن تتسارع وتيرة نمو الطلب على الهيدورجين منخفض الكربون لتصل في عام 2050 إلى ما يقرب من 300 مليون طن وفق السيناريو المتسارع وحوالي 460 مليون طن وفق سيناريو صافي الانبعاثات الصفرية، حيث سيساهم انخفاض تكاليف إنتاجه وتشديد سياسات الانبعاثات في منحه ميزة تنافسية.


الهيدروجين

الكربون المنخفض

اخبار الاقتصاد



الموضوعات المتعلقة

أستاذ علوم البيئة لـ إكسترا نيوز: مصر مستعدة لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

الإثنين، 17 أبريل 2023 07:00 ص

رئيس "التمثيل التجارى" يبحث مع مسئولى "أكمى" الهندية مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر بمصر

الخميس، 06 أبريل 2023 09:08 م

تسيير أول رحلة طيران بالهيدروجين الأخضر بين أوروبا وأستراليا

الأحد، 02 أبريل 2023 02:20 م

تحول الطاقة أبرز تحديات أوروبا.. شركات عملاقة تعيد بناء مصانع الألواح الشمسية.. ومشروع فى بحر الشمال لإنتاج الهيدروجين.. وإنشاء أكثر من 20 محطة طاقة نووية.. وتقرير: إزالة الكربون يكلف 487 مليار يورو سنويًا

الخميس، 30 مارس 2023 04:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة