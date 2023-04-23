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توزيع أكياس قمامة مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 04:20 م
توزيع أكياس قمامة مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات بالجيزة.. صور توزيع أكياس القمامة
كتبت - مرام محمد

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قامت محافظة الجيزة من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل بتوزيع أكياس وشنط بلاستيكية مجانا على رواد الحدائق والمتنزهات لوضع القمامة والمخلفات بها للحفاظ على نظافة الأماكن العامة وتسهيل عملية جمعها، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

ورفعت محافظة الجيزة درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجان للمرور على المتنزهات والعائمات والمعديات النيلية للتأكد من التراخيص اللازمة وتنفيذ اشتراطات الحماية المدنية وتوافر عوامل الأمان حرصا على أمن وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة، تفعيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتواصل على مدار الساعة خلال فترة إجازة العيد مع غرف عمليات الأحياء والمراكز والمدن لمتابعة أية مستجدات وإرسال تقارير دورية لحل أى مشكلات أولا بأول.

وشدد محافظ الجيزة على ضرورة تكتيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين العامة وعدم السماح بوجود أية إشغالات مع الاستمرار فى جهود رفع وإزالة تراكمات المخلفات والقمامة اليومية من القرى والمراكز والأحياء والمدن.

 

توزيع أكياس قمامة
توزيع أكياس قمامة

 

توزيع الأكياس
توزيع الأكياس

 

جانب من توزيع الأكياس
جانب من توزيع الأكياس

 

 


حديقة الحيوان

حديقة الحيوان بالجيزة

عيد الفطر

محافظة الجيزة

اجازة العيد



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