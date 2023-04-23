توريد 1462 طنا من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية فى المنيا

المنيا – حسن عبد الغفار

أعلنت مديرية التموين بالمنيا، عن توريد 1462 طنا من محصول القمح بالشون الحكومية والصوامع حتى صباح اليوم الأحد، حيث بدأت أعمال التوريد فى 15 أبريل الجارى، وتم تجهيز 42 موقعا تخزينيا للعمل بشكل منتظم لاستقبال محصول القمح من الموردين والمزارعين، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتسهيل أعمال الوريد.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أنه تم توريد 1462 طنا و235 من محصول القمح ، منها 1189 طنا و664 بصوامع الشركة القابضة، و272 طنا و571 بقطاع المطاحن، موجها بتسهيل أعمال توريد المحصول والتنسيق والتعاون بين المديرية وكافة الأجهزة التنفيذية لتحقيق المستهدف من أعمال التوريد.

وأضاف وكيل الوزارة، أن إجمالى المساحة المنزعة تبلغ 243 ألف فدان، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكداً على متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، وذلك لمتابعة الكميات التى يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.