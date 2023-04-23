تنفيذ ممشى سياحى جديد بطول 1.5 كيلو فى دكرنس بالدقهلية

الدقهلية : محمد الحبشى

نهج جديد تنتهجه الدولة المصرية، للتحديث والتطوير والانطلاق نحو الجمهورية الجديدة في كل مكان، وفي شتى المحافظات والقرى على مستوى الجمهورية، وفي سياق التحديث والتطوير، يتم تنفيذ متنفس جديد لأهل مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية.

وتشهد مدينه دكرنس التابعه لمحافظه الدقهلية، أعمال إحلال وتجديد داخل المدينة، حيث يتم العمل على إنشاء ممشى سياحي لسكان المدينة.

ورصدت كاميرا موقع وتليفزيون "اليوم السابع"، استمرار أعمال الإنشاءات الخرسانية للمشى السياحي، حيث يتم صب سور من الخرسانه داخل مياه البحر بمحازاة الكورنيش الموجود داخل المدينة، حتى يتم تسوية الكورنيش بالممشي في نفس الإرتفاع.

وقالت آمال بركات رئيس مركز ومدينة دكرنس، إنه من المقرر أن يكون الممشى الجاري العمل علي تنفيذه داخل مدينه دكرنس بطول 1.5 كيلو متر بإمتداد الكورنيش القديم الموجود علي طريق البحر بالمدينه، وسيكون سببا في تغيير معالم المدينه ومتنفس جديد لاهل المدينه، وموقعه المتميز يسمح لممارسه الرياضه وكل شئ يتمناه أهل المدينة.

ويقع الممشي الجديد داخل مياة البحرالصغير المارة من امام مدينه دكرنس، ويربط البحر الصغير ما بين مدينتي المنصورة والمطريه، ومن المقرر الإنتهاء من الممشي خلال الفتره المقبله ليكون متنفس جديد لاهل مدينه دكرنس.