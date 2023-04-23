تموين القليوبية: اليوم بدء توريد محصول القمح بصوامع بنها على الطريق الزراعى

قال عيد عبد الله أبو زيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، إنه تم تجهيز 11 موقعا ما بين صوامع ومراكز تجميع الغلال، لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، وذلك لاستلام أكبر كمية حفاظا على مكتسبات الدولة والأمن الغذائي لها، مع اتباع كافة إجراءات السلامة في نقل وتخزين القمح، موضحا أنه سيتم البدء في استلام القمح من المزارعين والموردين لموسم 2023، اليوم الأحد، وستكون البداية بصوامع بنها على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالقليوبية، في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أن خريطة مواقع وهناجر ومواقع تجميع محصول القمح بالقليوبية يبلغ عددها 11 موقعا، وهي "5 مواقع تابعة لمطاحن شمال القاهرة ووسط وغرب الدلتا والجهة التسويقية لها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وموقعان تابعان للشركة المصرية الصوامع والتخزين، و4 مواقع تابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي بالقليوبية".

واستطرد "أبو زيد"، أن مواقع التخزين والهناجر والصوامع المعدة لاستلام القمح وتوريدها من المزارعين جاهزة، وتم التأكد من توافر الشروط فيها، والحالة الفنية لها جيدة، وجار تشكيل لجان استلام المحصول من المزارعين، موضحا أنه تبلغ السعة التخزينية بصوامع وشون وهناجر المحافظة 179 ألفا و840 طنا، حيث تم التأكد من حالة المواقع وجاهزيتها، وجار تشكيل اللجان الخاصة بالاستلام للمحصول.