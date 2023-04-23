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تعرف على دور مُبادرة حياة كريمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري

الأحد، 23 أبريل 2023 08:00 ص
تعرف على دور مُبادرة حياة كريمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية بالريف المصري حياة كريمة - ارشيفية
كتبت: أسماء أمين

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يحظى قطاع الصحة بأولوية كبيرة ضمن أهم التدخلات التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" حيث يتم حالياً إنشاء وتطوير 1105 وحدة رعاية صحية (حسب معايير منظومة التأمين الصحي الشامل) و24 مستشفى مركزي و369 وحدة إسعاف كما تم توريد 400 سيارة إسعاف لخدمة أهالي 1477 قرية ضمن المرحلة الأولى من المُبادرة والبالغ عدد سكانهم ما يزيد عن 17 مليون مواطن.

وخلال العام المالي 21/2022 (فقط) تم صرف ما يزيد عن 8 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات القطاع الصحي ضمن مُبادرة "حياة كريمة".

 

وفيما يلي أهم النتائج الاستراتيجية لقطاع الصحة:

•       ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد بنسبة 5% ليصل إلى 74.3 سنة.

•       انخفاض معدل وفيات الأمهات بشكل ملحوظ من 54 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود إلى 43 حالة فقط بنسبة تحسن 20%.

•       القضاء على فيروس سي.

•       القضاء على مشكلة نقص ألبان الأطفال.

•       زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من الأدوية لتصل إلى 93%.

•       تحسن معدل إتاحة سيارات الإسعاف (نسبة إلى عدد السكان) بنسبة 26%.

•       زيادة عدد المستفيدين من خدمات منظومة التأمين الصحي (القائمة) بنسبة 13%.

•       زيادة في عدد المستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 120 مستشفى عام 2022.

•       زيادة في عدد الأسرة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 24%، لتصل الي 35845سرير.

•       زيادة في عدد الحضَانات بالمستشفيات الجامعية بنسبة 35%، لتصل إلى 885 حضَانة.

•       زيادة في عدد أسرة الرعاية المُركزة بالمستشفيات الجامعية بنسبة 61%، لتصل إلى 4830 سرير.


حياة كريمة

قطاع الصحة

وزارة التخطيط

اخبار الاقتصاد



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