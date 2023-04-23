تحصين 52 ألفا و200 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تزامناً مع استمرار تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فقد بلغ إجمالي الحيوانات المحصنة منذ بداية الحملة القومية فى 4 مارس وحتى الآن، 52200 رأس أبقار وجاموس وأغنام وماعز، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأكد مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه بلغ إجمالى أعداد الحيوانات المحصنة 52 ألفا و200 رأس ماشية، حيث شملت إجمالي عدد الأبقار المحصنة 21712 رأسا، وإجمالى عدد الجاموس المحصنة 4968، وإجمالي أعداد الأغنام والماعز 25520، حيث تمت عملية التحصين باتباع كل الإجراءات الوقائية والاحترازية بجميع قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، فضلاً عن توعية مربي وتجار الماشية بضرورة وأهمية تحصين الحيوانات الخاصة بهم، والقابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتعريفهم بخطورة هذه الأمراض الوبائية وما تسببه من خسائر اقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتعريفهم بهذه الأمراض الوبائية وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض، والتى فى مقدمتها تحصين الحيوانات ضد المرض، بجانب استمرار تنفيذ أعمال التأمين على الماشية والترقيم والتسجيل للحيوانات المحصنة والمؤمن عليها.

وأوضح مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، أنه تواصل المديرية والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلاً فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على حماية الثروة الحيوانية من هذه الأمراض الوبائية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، حيث سوف تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2023 للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.



بيطرى الأقصر تعلن تحصين 52 ألف و200 رأس ماشية ضد الحمى



بيطرى الأقصر تعلن تحصين 52 ألف و200 رأس ماشية