تحرير 899 مخالفة مرورية خلال حملة مكبرة بمحاور وطرق القليوبية

شنت الإدارة العامة لمرور القليوبية، حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق، حيث أسفرت الحملة عن تحرير 899 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 899 مخالفة مرورية، بينها 401 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و420 مخالفات متنوعة، وضبط 12 سائق بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.

وتمكنت الحملة من سحب 11 دراجة نارية بدون رخص قيادة، وحجز دراجة غير مرخصة، وتحرير مخالفة ملصقات، و51 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 2550 جنيها.

كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب، وأسفرت عن تحرير 19 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 9 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1500 جنيها مصالحات.