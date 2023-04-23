اليوم السابع
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تحرير 47 محضراً لمخابز مخالفة بمراكز البحيرة خلال أيام العيد

الأحد، 23 أبريل 2023 01:55 م
تحرير 47 محضراً لمخابز مخالفة بمراكز البحيرة خلال أيام العيد حملات تموينية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الفطر المبارك، بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى وتهريب حصص الدقيق المدعمة إلى السوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وأسفرت تلك الحملات ،عن ضبط  47 مخبزا بلديا بمراكز دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت، لإنتاجهم خبزا ناقص الوزن، ومخالفا للمواصفات، وكذلك لتهريب الدقيق المدعم للسوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة. 
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، تحت إشراف المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين وسمير البلكيمى مديرالرقابة بمديرية التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية.
 
من جانبه أكد المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية بكافة مراكز المحافظة، مشددا على أهمية التأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 


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