اليوم السابع
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بلينكن: إجلاء جميع موظفى السفارة الأمريكية بالخرطوم وتعليق العمل بها مؤقتا

الأحد، 23 أبريل 2023 10:17 ص
بلينكن: إجلاء جميع موظفى السفارة الأمريكية بالخرطوم وتعليق العمل بها مؤقتا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ.ش.أ

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد تعليق العمل مؤقتا بالسفارة الأمريكية في الخرطوم وإخلاءها بسبب المخاطر الأمنية، مؤكدا إجلاء جميع موظفي السفارة وعائلاتهم.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم عن بلينكن قوله إنه تم إجلاء جميع الموظفين الأمريكيين وعائلاتهم بأمان من السفارة، مضيفا أن واشنطن ستواصل مساعدة الأمريكيين في السودان وستقوم بإطلاع المواطنين في المنطقة على أحدث تطورات الوضع هناك.

وجدد بلينكن الدعوات لطرفي الصراع بتمديد هدنة العيد وتوسيع نطاقها على نحو عاجل من أجل وقف دائم للأعمال القتالية.

 


بلينكن

السودان

الخرطوم

السفارة الامريكية



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