اليوم السابع
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بايدن: الجيش نفذ عملية لإجلاء موظفى السفارة الأمريكية بالخرطوم وتعليق العمل مؤقتا

الأحد، 23 أبريل 2023 01:57 م
بايدن: الجيش نفذ عملية لإجلاء موظفى السفارة الأمريكية بالخرطوم وتعليق العمل مؤقتا الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن قوات بلاده نفذت عملية لإجلاء موظفي السفارة الأمريكية في العاصمة السودانية الخرطوم على خلفية استمرار المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
 
وقال بايدن في بيان نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "بناء على أوامر مني، نفذ الجيش الأمريكي عملية لإخراج موظفين حكوميين أمريكيين من الخرطوم. إنني فخور بالالتزام الاستثنائي لموظفي سفارتنا الذين أدوا واجباتهم بشجاعة وجسدوا صداقة أمريكا واتصالها مع شعب السودان".
 
وأشاد بايدن "بالمهارة التي لا مثيل" لقوات الجيش الذين نجحوا في نقل موظفي السفارة إلى بر الأمان، وتوجه بالشكر إلى المملكة العربية السعودية وجيبوتي، للمساعدة في نجاح العملية.
 
وأضاف بايدن في بيانه: "أتلقى تقارير منتظمة من فريقي حول عملهم المستمر لمساعدة الأمريكيين في السودان. نحن نعمل أيضا بشكل وثيق مع حلفائنا وشركائنا في هذا الجهد".

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