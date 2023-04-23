اليوم السابع:توجيهات رئاسية برفع الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8%

ينشر اليوم السابع في عدده الصادر غدا الاثنين، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها ما جاء في الصفحة الأولى تحت عنوان، "توجيهات رئاسية برفع الدعم والحماية الاجتماعية لـ 529.7 مليار جنيه بزيادة 48.8%"، وفيه: «المالية»: 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوى 41.9 % و119.4 مليار جنيه لدعم المواد البترولية.. 8 مليارات جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة.

وداخل العدد



ـ التنمية المحلية تستعد لتشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بقرى «حياة كريمة» اللواء هشام آمنة: خطة تنفيذية لتشغيل 332 مجمعا والانتهاء من التأثيث خلال 5 أشهر.. و74 مجمعا تدخل الخدمة فى يوليو.

ـ اختيار مصر ضمن 5 دول أفريقية لتطبيق المعايير الدولية للمدارس المعززة للصحة.



ـ 4 مليون وحدة سكنية مستفيدة من الغاز الطبيعى.

ـ «الخارجية» تدعو المواطنين المتواجدين خارج الخرطوم إلى التوجه لأقرب نقطة تمهيدا لإجلائهم.



ـ عهد جديد للمشروعات الصغيرة.. منح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية لمدة تصل لـ3 سنوات.. إتاحة التمويلات والتعامل مع البنوك والجهات الرسمية بالرخصة المؤقتة.. و40 مليار جنيه تمويلات للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى 8 سنوات.