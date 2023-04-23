المخابرات البريطانية: السلطات الروسية تسعى لتأجيل التعبئة الإلزامية لتجنب المعارضة

أ.ش.أ

ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، أن وزارة الدفاع الروسية أطلقت حملة كبيرة؛ لتجنيد متطوعين، حيث يسعى الاتحاد الروسي لتأخير التعبئة الإلزامية من أجل تقليل المعارضة الداخلية.

ووفقا لبيان نشرته الوزارة عبر موقع (تويتر) نقلا عن بيانات استخباراتية، فإنه في إطار حملة واسعة النطاق، ظهرت الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي الروسية وعلى اللوحات الإعلانية والتلفزيون.

وتسعى الإعلانات الجديدة لاجتذاب المجندين المحتملين بمخاطبة "الكبرياء الذكوري" الذي يجذب "الرجال الحقيقيين"، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الفوائد المالية للانضمام.

وذكر البيان: "لا يزال من غير المرجح أن تجتذب الحملة هدف وزارة الدفاع المتمثل في جذب 400 ألف متطوع، ومن شبه المؤكد كذلك أن السلطات تسعى لتأخير أي تعبئة إلزامية جديدة وعلنية لأطول فترة ممكنة لتقليل المعارضة المحلية".