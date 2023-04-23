القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى تحرير سيناء

كتب زكى القاضى

بعث الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء.

وجاء نصها :السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى فى ذكرى يوم مجيد من أيام الوطنية المصرية أن أبعث إلى سيادتكم بأصدق آيات التهانى بمناسبة الإحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء ، داعياً الله أن يعيدها عليكم وعلى مصرنا العزيزة وشعبها الأبى بكل الخير واليمن والبركات.

ورجال القوات المسلحة وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة يؤكدون على الجاهزية القتالية والإستعداد الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحة العليا ، لتظل سيناء المباركة وكل بقعة على أرض مصر تنبض بالعمل والإنجازات رمزاً لعطاء أمتنا المصرية وعزيمة أبنائها فى الدفاع على مقدرات الوطن وحماية ركائز أمنه القومى على كافة الاتجاهات، حفظ الله مصر وطناً آمناً وشعباً آبياً عزيزا، وكل عام وسيادتكم بخير ".

كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة.

هذا وقد أصدر الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربى، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء .

كما أصدر الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهاً لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ورجال القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.