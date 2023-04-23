العثور على جثة سيدة مصابة بطعنتين فى الشرقية

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية جهودها، لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة، مصابة بطعنتين داخل منزلها في قرية كفر عمار التابعة لمركز فاقوس.

وتبين من التحريات الأولية العثور على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مصابة بطعنتين في أنحاء متفرقة بالجسد، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكان طفل لقى مصرعه، إثر إصابته بصعق كهرباء بناحية المحسمة فى الإسماعيلية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بمحافظة الشرقية والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى الصالحية الجديدة المركزى بوصول طفل عمره 12 سنة، مقيم بناحية المحسمة بمحافظة الإسماعيلية، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التى أودت بحياته إثر تعرضه لصعق كهرباء، حيث وصل الطفل إلى المستشفى مصابا بتوقف بعضلة القلب وتم عمل إنعاش قلبى رئوى دون جدوى، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى فى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التى تولت التحقيقات.