اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية

الأحد، 23 أبريل 2023 04:00 م
السلطات التونسية: إحباط محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية هجرة غير شرعية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أحبطت السلطات التونسية محاولات للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البرية والبحرية. 

وأشار المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي -في بيان اليوم الأحد، إنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالوسط والساحل من إحباط 3 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 93 مجتازا .

وأوضح أن الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس تمكنت من إحباط عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 42 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وأضاف أن وحدات الحرس البحري التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بالمنستير تمكنت من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ 51 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء.

كما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس الوطني بسيدي بورويس من ضبط 17 شخصا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء لاجتياز الحدود البرية خلسة.

 


الهجرة غير الشرعية

تونس

السلطات التونسية

الحرس الوطني



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