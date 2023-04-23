الذهب الأصفر.. صوامع بنى سويف تستقبل الأقماح فى أول أيام التوريد.. صور

بنى سويف هانى فتحى

بدأت صوامع سدس لتخزين الأقماح بمركز ببا، جنوب بنى سويف، استلام القمح المحلى لموسم 2023 من المزارعين، اليوم الأحد، ولمدة 3 أشهر، وذلك من خلال لجنة تم تشكيلها لاستلام محصول القمح من الساعة الـ 8 صباحاً يوميًا..

وأعلن دسوقى إبراهيم نائب مدير صوامع سدس ببنى سويف، والتى تسع لاستقبال وتخزين 60 الف طن قمح، عن البدء فى استلام القمح المصرى من المزارعين، بعد استعدادات مكثفة لموسم حصاد القمح 2023.

واضاف دسوقى ابراهيم أن الصومعة تضم 12 خلية تخزين سعة الواحدة منها 5 الاف طن قمح، مشيرا إلى أن الصومعة تعمل بأحدث أجهزة عالمية فى نظام التكنولوجيا.

وقال دسوقى ابراهيم فى تصريحات له أنه يتم استلام القمح بعد فرزه وتحديد درجة نقاوته بواسطة لجنة مشكلة مسبقًا، تضم فى عضويتها التموين وسلامة الغذاء والزراعة وغيرها من الجهات المختصة، مشيراً إلى أنه يتم فرز القمح أعلى السيارة ثم اختبار درجة الرطوبة ومنه لتفريغ القمح فى نقرة الصومعة وبعدها يتم دخول السيارة إلى الميزان.