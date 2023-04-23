"الدفاع التشيكية" تقترح تسليم عشرات الدبابات إلى أوكرانيا

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اقترحت وزارة الدفاع التشيكية تسليم عشرات الدبابات التي تم تحديثها داخل البلاد إلى أوكرانيا؛ دعما لها خلال الصراع الدائر مع روسيا.



وأضافت الوزارة - حسبما ذكر راديو "براغ الدولي" اليوم الأحد أن التشيك مستعدة لمناقشة إنشاء مركز بغرض صيانة المعدات العسكرية الثقيلة الأوكرانية وإصلاحها داخل البلاد في شركة تابعة للحكومة بمدينة "مورافيا" شرقي البلاد، وعدد من الشركات الخاصة.



ويأتي إعلان الوزارة بعد اجتماع مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية غربي ألمانيا أمس الأول الجمعة.



وكانت أوكرانيا قد تسلمت بالفعل 37 مركبة قتالية مدرعة تم تحديثها في التشيك خلال مشروع ممول من الولايات المتحدة وهولندا.



ومن ناحية أخري، قالت رئيس المركز الصحفي لقيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية ناتاليا هومينيوك "إن روسيا تلقت دفعة أخرى من طائرات شاهد بدون طيار، والتي تم إطلاقها كل ليلة تقريبا لاستهداف مناطق أوكرانيا ولاستكشاف مواقع الدفاع الجوي".