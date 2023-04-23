اليوم السابع
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الداخلية تضبط 4 أشخاص نقبوا عن الآثار فى المطرية

الأحد، 23 أبريل 2023 12:34 م
الداخلية تضبط 4 أشخاص نقبوا عن الآثار فى المطرية حملات أمنية، ارشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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نجحت الداخلية في ضبط 4 أشخاص، لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار، داخل أحد العقارات بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم)، وقرر بتضرره من سكان العقار الملاصق للعقار محل سكنه، لقيامهم بأعمال حفر نتج عنها شروخ بالحوائط بالعقار محل سكنه.
بالانتقال لمحل البلاغ، أمكن ضبط (4 أشخاص)، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل غرفة بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعثر بداخلها على (حفرة بعمق 5 متر - الأدوات المستخدمة فى الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.
 
 

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