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الداخلية ترسم البسمة على وجوه ذوى الهمم برحلات نيلية فى العيد.. صور

الأحد، 23 أبريل 2023 01:16 م
الداخلية ترسم البسمة على وجوه ذوى الهمم برحلات نيلية فى العيد.. صور جانب من احتفال الداخلية بذوى الهمم
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية، رحلة ترفيهية لعدد من الأطفال ذوى الهمم وذويهم - شباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة لمشاركتهم الاحتفالات بعيد الفطر المبارك.
 
بدأت الفعاليات برحلة ترفيهية بحافلة مكشوفة تجوب شوارع القاهرة، كما تضمنت الفعاليات رحلة نيلية تم خلالها الاستماع إلى مجموعة من المقطوعات الموسيقية المتنوعة ومشاهدة جانب من العروض النيلية المتنوعة التى قامت بها الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، وكذا تقديم بعض العروض الترفيهية المتنوعة لهم. 
 
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف إلى تقديم كافة أوجه الدعم للأطفال ذوى الهمم والأيتام وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة، وفى إطار مبادرة "كلنا واحد - جيل جديد" التى أطلقتها الوزارة والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساندة لشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة والارتقاء بقدرتهم الثقافية والمعرفية والحوارية فى إطار بناء الإنسان فى تلك المناطق. 
 
ولاقت الزيارة استحسان الأطفال وشباب وطلائع المناطق الحضارية الجديدة ومرافقيهم، وتوجهوا بالشكر لرجال الشرطة على تلك اللفتة الإنسانية التي تؤكد الوزارة على تفعيل الدور المجتمع والتواصل مع كافة فئات المجتمع.
 
 
الداخلية ترسم الفرحة على وجوه الاطفال
الداخلية ترسم الفرحة على وجوه الاطفال

الداخلية تنظم رحلة للاطفال ذوي الهمم
الداخلية تنظم رحلة للاطفال ذوي الهمم

رحلة الداخلية
رحلة الداخلية

رحلة نيلية للأطفال ذوي الهمم تنظمها الداخلية
رحلة نيلية للأطفال ذوي الهمم تنظمها الداخلية

رحلة نيلية للأطفال ذوي الهمم
رحلة نيلية للأطفال ذوي الهمم

سعادة الاطفال ذوي الهمم بفسحة الداخلية
سعادة الاطفال ذوي الهمم بفسحة الداخلية

فرحة الاطفال ذوي الهمم برحلة الداخلية
فرحة الاطفال ذوي الهمم برحلة الداخلية
 
 
 
 
 

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