الخارجية تخصص خطوطا ساخنة لتلقى الاتصالات بشأن موقف الجالية بالسودان

كتب أحمد جمعة

في إطار حرص وزارة الخارجية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيداً لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، قامت وزارة الخارجية بتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.

ويمكن للمواطنين من داخل مصر وخارجها التواصل مع غرفة عمليات القطاع القنصلي بوزارة الخارجية على الأرقام التالية:

٠١٢٨١٩٤٣٥٣٣

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٠

٠١٢٨١٩٤٣٥٩٩

٠١٢٨٣١٧٦٨٦٦

٠١٢٨٣١٧٦٩١٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٥٧

٠١٢٨٣١٧٦٨٨١

٠١٢٨٣١٧٦٩٠٣

٠١٢٨٣١٧٦٨٩٤

٠١٢٨١٩٤٣٩٩٠