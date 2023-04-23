الخارجية الصينية: سنبذل قصارى جهدنا لضمان سلامة مواطنينا فى السودان

أ.ش.أ

أكدت "وو شي"، المدير العام لإدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن الوزارة ستبذل قصارى جهدها، لضمان سلامة أكثر من 1500 مواطن صيني في السودان.

وقالت "وو شي"، إن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة لسلامة وأمن المواطنين والمؤسسات الصينية في السودان، وإن الرئيس الصيني شي جين بينج أعطى تعليمات مهمة بشأن تعزيز الحماية الأمنية للمواطنين والمؤسسات الصينية في الدولة الأفريقية.

وأشارت إلى أن وزارة الخارجية الصينية تعمل مع سفارتها في السودان والحكومة السودانية لمتابعة التطورات عن كثب، والحفاظ على الاتصال الوثيق مع المواطنين الصينيين في السودان، وإصدار مذكرات قنصلية والتواصل بشكل مكثف مع الأطراف المعنية، بحسب الموقع الرسمي لشبكة "سي جي تي إن" الصينية.

وأكدت "وو" أنه في إطار استمرار إطلاق النار الكثيف والاضطراب في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق أخرى، يجب على المواطنين الصينيين في السودان، وخاصة في الخرطوم، إيلاء اهتمام كبير للوضع الأمني والمعلومات الصادرة عن السفارة الصينية، والبقاء في حالة تأهب قصوى وزيادة الاحتياطات الأمنية.

وحثت "وو" المواطنين الصينيين على الاتصال بالسفارة الصينية إذا احتاجوا إلى أي مساعدة وقالت إن السفارة ستبذل قصارى جهدها لتقديم المساعدة.