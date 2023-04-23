اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الجيش الصومالي يعلن تدمير مواقع تابعة للإرهابيين واعتقال 5 عناصر من الميليشيات

الأحد، 23 أبريل 2023 10:06 م
الجيش الصومالي يعلن تدمير مواقع تابعة للإرهابيين واعتقال 5 عناصر من الميليشيات الجيش الصومالى
أ ش أ

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أعلن الجيش الصومالي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة عيل قنسح التابعة لمدينة جلعد بمحافظة جلغدود الصومالية.


ونقلت وكالة الأنباء الصومالية عن بيان الجيش الصومالي أن قواته تمكنت -بالتعاون مع المقاومة الشعبية- من تدمير مواقع تابعة للإرهابيين، واعتقال خمسة عناصر من الميليشيات الإرهابية، ومصادرة شاحنة، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود.


وأضاف البيان أن المنطقة التي جرت فيها العملية العسكرية شهدت حالة من الهدوء والاستقرار، وفق ما أكده مسؤولون من القوات المسلحة الصومالية.


الصومال

الجيش الصومالي

الإرهاب فى الصومال

الميليشيات فى الصومال



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