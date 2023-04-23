الجيش الصومالى يعتقل 5 عناصر من الميليشيات ويدمر مواقع تابعة لهم فى جلجدود

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم أن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية نفذ عملية عسكرية مخططة في منطقة "عيل قنسح" التابعة لمدينة جلعد بمحافظة جلجدود، حيث تمكنت القوات من تدمير مواقع تابعة للإرهابيين، واعتقال 5 عناصر من ميليشيا "الخوارج"، ومصادرة شاحنة من نوع "بي جي"، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود.