اليوم السابع
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الأحد، 23 أبريل 2023 01:57 م
أكرم القصاص
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الجيش الصومالى يعتقل 5 عناصر من الميليشيات ويدمر مواقع تابعة لهم فى جلجدود

الأحد، 23 أبريل 2023 01:30 م
الجيش الصومالى يعتقل 5 عناصر من الميليشيات ويدمر مواقع تابعة لهم فى جلجدود الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الجيش الصومالي، اليوم الأحد، 5 عناصر من ميليشيات "الخوارج" الإرهابية، بالإضافة إلى تدمير مواقع تابعة للإرهابيين في محافظة جلجدود.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم أن الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة الشعبية نفذ عملية عسكرية مخططة في منطقة "عيل قنسح" التابعة لمدينة جلعد بمحافظة جلجدود، حيث تمكنت القوات من تدمير مواقع تابعة للإرهابيين، واعتقال 5 عناصر من ميليشيا "الخوارج"، ومصادرة شاحنة من نوع "بي جي"، بالإضافة إلى معدات عسكرية ومواد غذائية ووقود.

 


الجيش الصومالى

جلجدود

الصومال

الارهاب



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