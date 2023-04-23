البدلات المائية قبلة الأطفال بالحديقة الدولية فى القاهرة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

استمتع الأطفال بركوب البدلات المائية بالحديقة الدولية بمدينة نصر، فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث تضم الحديقة بحيرة مائية ذات ممرات تطل على مناظر طبيعية، حيث تشهد اقبال كبير من المترددين على الحديقة من الأطفال.

وشهدت الحديقة الدولية بمدينة نصر اقبال من الجمهور، حيث اقبلت الأسر على افتراش المسطحات الخضراء، كما حرص البعض على ركوب الطفطف الذى يجوب الحديقة، و تم إعداد برامج ترفيهية للأطفال منها فقرات الدي جي والأراجوز وقطار الطفطف، كما استقبلت حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الأطفال وكذلك مدينتى الألعاب الترفيهية بالحديقة والألعاب المائية.

وبدوره أكد اللواء محمد سلطان رئيس مجلس إدارة الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن تذاكر الحدائق لم يتم رفعها كما هي 10 جنيهات للحدائق المتخصصة، مشيرا إلى أن كافة الحدائق استعدت لاستقبال الزائرين في العيد، كما تم صيانة المسطحات الخضراء والألعاب الترفيهية، وإعداد برامج للأطفال خلال أيام العيد

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة أن العاصمة رفعت درجة الاستعداد القصوي بكافة الأحياء ومديريات الخدمات وألغت الإجازات طوال أيام عيد الفطر المبارك .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة طوال إجازة العيد كما تم ربطها بغرف عمليات المديريات الخدمية والأحياء لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين بيسر وسهولة مشيرًا إلى أن المواطنين يمكنهم التواصل مع غرفة العمليات المركزية على رقمى الخط الساخن 15496، و 114للابلاغ عن أي مشكلات في الخدمات قد تواجههم للعمل على حلها على الفور .