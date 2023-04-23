البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء العنف فى السودان والصلاة من أجل الشعب

وكالات

دعا البابا فرنسيس اليوم الأحد، مرة أخرى إلى إنهاء العنف في السودان والصلاة من أجل الشعب السوداني.

وقال البابا في ختام خطبة الأحد في ساحة القديس بطرس: "الوضع في السودان للأسف لا يزال صعبا، لذا أدعو مرة أخرى إلى إنهاء العنف في وقت مبكر واستئناف مسار الحوار. وأدعو الجميع للصلاة من أجل إخواننا وأخواتنا السودانيين".

كما أعرب البابا قبل أسبوع عن قلقه بشأن الأوضاع في السودان، معلنا قربه من الشعب السوداني، ودعا إلى الصلاة حتى يسود الحوار ويعودوا إلى طريق السلام والوئام.