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الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق أريحا لليوم الثانى

الأحد، 23 أبريل 2023 09:44 ص
الاحتلال الإسرائيلى يواصل إغلاق أريحا لليوم الثانى شرطة الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
وكالات

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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، إغلاق جميع مداخل أريحا لليوم الثاني على التوالي.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، نصب جيش الاحتلال حواجز عسكرية على كافة مداخل أريحا وأعاق حركة المواطنين، فيما شهد المدخل الجنوبي للمدينة صباح اليوم الأحد مواجهات خفيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه مركبات المواطنين، ما أوقع العديد من حالات الاختناق.

وتشهد مدينة أريحا أزمات مرورية على كافة مداخلها نتيجة توافد آلاف المواطنين للمدينة التي تعتبر مصيفا ومكانا ترفيهيا لأهالي الضفة والقدس والداخل المحتل خلال الأعياد.

 


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