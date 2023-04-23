اعرف عدد لجان امتحانات الثانوية العامة والصفين الأول والثانى الثانوى بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

قال المهندس حمدى السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه تم تقسيم طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، على عدد من لجان الامتحانات، حيث يبلغ عدد من لهم حق دخول الامتحانات بالنسبة للصف الأول الثانوى، 30 ألفا و141 طالبا وطالبة، بينما الصف الثانى الثانوى 29 ألفا و 977 طالبا وطالبة، خلاف طلاب المنازل.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن طلاب الصفين الأول والثانى، سوف تكون اختباراتهم إليكترونية، بينما طلاب المنازل سوف يؤدون الامتحان ورقى.

وأشار وكيل الوزارة قائلا: لقد استعدت المديرية أيضا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة حيث يصل عدد طلاب الثانوية العامة 40الف 704طالب يتم توزيعهم على 101لجنة، وقد تم تجهيز غرفة متابعة لسير الأمتحانات داخل كل إدارة تعليمية، وتكون حلقة الوصل بين غرفة العمليات الرئيسية الموجودة بمقر ديوان المديرية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أى عقبات تواجهة الطلاب.

كانت مديرية التربية والتعليم قد أعلنت عدد من جداول الامتحانات لصفوف النقل ومنها، الصف الاول والثانى الثانوى العام، وقد اظهرت تلك الجداول أن موعد بداية الأمتحانات هو 6مايو القادم.