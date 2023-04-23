اعتقال رئيس وزراء سابق فى بوروندى

اعتُقل رئيس حكومة بوروندى السابق ألان غيوم بونيونى، المطلوب قضائيًا منذ عدّة أيام، حسبما أفادت اللجنة الوطنية المستقلّة لحقوق الإنسان ومسؤول أمنى السبت.

وقالت اللجنة فى تغريدة عبر تويتر، إنّها قامت السبت بزيارة للقاء الجنرال ألان غيوم بونيونى وأشارت إلى أنّه بحالة جيدة ولم يتعرّض لأى تعذيب أو أى انتهاكات أخرى منذ اعتقاله.

وكان وزير داخلية بوروندى مارتن نيتيريتسى أعلن الأربعاء فى مؤتمر صحفى، أن ألان غيون بونيونى كان مطلوبًا من القضاء، مشيرًا إلى أن عدّة عمليات تفتيش أُجريت من دون التمكّن من تحديد مكانه.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قال مسؤول أمني: فى الواقع، اعتقل جهاز الاستخبارات الوطنى الجنرال بونيونى بسرعة كبيرة".

وكان بونيونى رئيسًا للحكومة منذ يونيو 2020، وأقاله الرئيس إيفاريست نداييشيمى من منصبه فى السابع من سبتمبر، وعيّن مكانه وزير الداخلية جيرفى نديراكوبوكا.

وقبل ذلك بخمسة أيام، ندّد نداييشيمى فى خطاب له بمحاولات من أولئك الذين يعتقدون بأنّهم أقوياء ويحاولون تخريب عمله.