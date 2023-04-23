اليوم السابع
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اعتقال رئيس المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك على ذمة تحقيقات حريق منشأة إيواء المهاجرين

الأحد، 23 أبريل 2023 11:06 ص
اعتقال رئيس المعهد الوطني للهجرة بالمكسيك على ذمة تحقيقات حريق منشأة إيواء المهاجرين الشرطة المكسيكية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعتقلت السلطات في البرازيل "سلفادور جونزاليس جيريرو" رئيس المعهد الوطني للهجرة في ولاية تشيهواهوا المكسيكية على ذمة تحقيقات الحريق الذي أودى بحياة 40 مهاجرا داخل منشأة لإيواء المهاجرين في مدينة" سيوداد خواريز" المكسيكية بالقرب من الحدود مع الولايات المتحدة في 28 مارس الماضي. 

وقالت السلطات البرازيلية - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الأحد، إنه تم اعتقال المسئول في مدينة "سيوداد خواريز" الحدودية للولايات المتحدة.. مضيفة أنه تم فتح على الفور تحقيقا في "جريمة قتل" واعتقلت عدة أشخاص .

وكان "سلفادور جونزاليس جيريرو" رئيس المعهد الوطني للهجرة في ولاية تشيهواهوا وبحسب وسائل الإعلام ، يشتبه في أنه أعطى اوامر بعدم فتح الزنزانة التي كان المهاجرون بداخلها ومنع إخلائهم أثناء اندلاع حريق. 

واكد محامي عائلات الضحايا أن هذا المسئول اعطى اوامر قائلا: "لا تفتحوها، اتركوها" وتم توجيه تهم القتل والإيذاء الجسدي وإساءة استخدام السلطة للمسئول.

يذكر أن 39 مهاجرا على الأقل قضوا في حريق شب في اواخر شهر مارس الماضي في مركز لتوقيف المهاجرين في مدينة "سيوداد خواريس" بشمال المكسيك، في مأساة تسبب بها مهاجرون يخشون الترحيل، بحسب الحكومة المكسيكية.

 


المعهد الوطني للهجرة

المكسيك

مهاجرين

ولاية تشيهواهوا



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