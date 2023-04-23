اليوم السابع
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أكرم القصاص
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استطلاع فرنسى يكشف تراجع شعبية ماكرون.. والسبب قانون التقاعد

الأحد، 23 أبريل 2023 07:00 ص
استطلاع فرنسى يكشف تراجع شعبية ماكرون.. والسبب قانون التقاعد ماكرون

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أظهر استطلاع للرأى نشرت نتائجه السبت، أن أكثر من 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء الرئيس إيمانويل ماكرون الذى تقترب شعبيته من أدنى مستوياتها، فى تراجع يعود بشكل رئيسى إلى إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل.

 

وكانت هذه نتائج الاستطلاع الذى أجراه معهد دراسات الرأى والتسويق (إيفوب) لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" حيث أبدى نحو 26 بالمئة فقط من المشاركين رضاهم عن أداء الرئيس، بتراجع نقطتين مقارنة باستطلاع مماثل فى مارس.

 

تقترب هذه النسبة من أدنى مستوى لشعبية ماكرون (23 بالمئة)، الذى سجل فى ديسمبر 2018 فى ذروة أزمة "السترات الصفراء".

 

بحسب سكاى نيوز، فإن نسبة التأييد المسجّلة فى الاستطلاع الحالى هى أدنى بـ15 نقطة، مقارنة بشعبية ماكرون لدى إعادة انتخابه لولاية ثانية فى أبريل 2022.

 

وبموجب الاستطلاع فإنه من أصل الـ72 بالمئة من المستطلعين الذين أعربوا عن عدم رضاهم عن الرئيس، قال 47 بالمئة إنهم "غير راضين بشكل كبير"، بزيادة 7 بالمئة عن استطلاع الشهر الماضي


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