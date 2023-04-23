إنجاز 90%من المستهدف بحملات التحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

قال الدكتور صلاح على وكيل وزارة الطب البيطرى بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"ايوم السابع"، إن مديرية الطب البيطرى بأسيوط، تواصل القوافل البيطرية والعلاجية، لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بجميع قرى ومراكز المحافظة، لتحصين الماشية من أبقار وجاموس وأغنام، وذلك فى إطار الحفاظ على الثروة الحيوانية.

وقال وكيل وزارة الطب البيطرى بأسيوط، إنه تم تحصين أكثر من 90%، من المستهدف، وذلك منذ انطلاق الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية، والوادى، المتصدع بجميع قرى ومراكز ومدن المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، يتوجه أعضاء اللجان للتحصين من منزل لآخر لتحصين جميع الماشية والعجول الصغيرة التى لم يسبق تحصينها من قبل، لتجنب خطورة هذا المرض، ويسجل ذلك فى بطاقة التحصين، وبمشاركة كافة الفرق البيطرية بالمديرية والوحدات المتواجدة بالقرى، مناشدا جميع المربيين الإستجابة إلى لجان تحصين الماشية، والفرق البيطرية، وتحصين الماشية، والالتزام بكافة تعليمات وإرشادات لجان الفرق البيطرية، من أجل الحفاظ على الثروة الحيوانية.