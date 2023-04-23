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إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر بسبب حركة الرياح

الأحد، 23 أبريل 2023 10:11 ص
إلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء الأقصر بسبب حركة الرياح البالون الطائر
الأقصر – أحمد مرعى

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تسبب حالة وحركة الرياح صباح اليوم الأحد، فى غرب محافظة الأقصر، لإلغاء تحليق رحلات البالون الطائر فى ثالث أيام عيد الفطر المبارك، حيث قررت سلطة الطيران المدنى الغاء خروج رحلات البالون من أرض مطار البر الغربي نتيجة سرعة الرياح صباحاً، مما يمنع التحليق لحماية السائحين والأهالي.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، أمس السبت، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، تحليق رحلات البالون الطائر فى سماء البر الغربي بصورة طبيعة، حيث حلقت فى السماء صباح اليوم 65 رحلة بالون طائر أقلت على متنها أكثر من 1300 سائح من حول العالم، وذلك وسط حالة من البهجة والسعادة بين الأفواج السياحية.


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